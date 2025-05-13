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        Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 6 bin 300 lira ceza kesildi

        Nevşehir'de, koltuğunun üzerine yatarak motosiklet kullandığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye, 6 bin 300 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:09
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        Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 6 bin 300 lira ceza kesildi
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        Nevşehir'de, koltuğunun üzerine yatarak motosiklet kullandığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye, 6 bin 300 lira idari ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Nevşehir-Gülşehir kara yolunda, M.C'nin, 50 AET 804 plakalı motosikletini, diğer sürücülerin can güvenliğini de tehlikeye atarak kullandığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Kısa sürede yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 6 bin 300 lira idari ceza verildi.

        Öte yandan motosiklet trafikten men edilirken, sürücünün ehliyeti de süresiz iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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