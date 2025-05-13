Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 6 bin 300 lira ceza kesildi

Kısa sürede yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 6 bin 300 lira idari ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Nevşehir-Gülşehir kara yolunda, M.C'nin, 50 AET 804 plakalı motosikletini, diğer sürücülerin can güvenliğini de tehlikeye atarak kullandığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

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