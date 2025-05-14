YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Patates üreticisi genç çiftçi ekonomiye tohumla katkı sağlamak istiyor

MUSTAFA ÇALKAYA/BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de patates üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Oğuzhan Güney, Türkiye'nin tohum üretimi ve ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

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