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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Patates üreticisi genç çiftçi ekonomiye tohumla katkı sağlamak istiyor

        MUSTAFA ÇALKAYA/BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de patates üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Oğuzhan Güney, Türkiye'nin tohum üretimi ve ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:30
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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Patates üreticisi genç çiftçi ekonomiye tohumla katkı sağlamak istiyor
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        MUSTAFA ÇALKAYA/BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de patates üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Oğuzhan Güney, Türkiye'nin tohum üretimi ve ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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