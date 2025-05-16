Gastronomi öğrencileri, büyüklerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri geleceğe taşıyacak

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gastronomi öğrencileri, büyüklerinden öğrendikleri yöre mutfağının lezzetlerini yaşatarak turizme katkı sağlayacak.

İlçede 2022'de açılan Kapadokya Alev Alatlı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ürgüp Kaymakamlığınca hazırlanan "Tatların Öyküsü Projesi" kapsamında yöreye özgü tandır çorbası, sütlü aş, pekmez batırması, kayısılı kavurma, sızgıtlı çörek ve tandır ekmeği gibi lezzetleri kadınlardan öğreniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, AA muhabirine, lise çağından itibaren eğitim alan öğrencilerle bölgenin zengin gastronomi mirasını koruma altına almayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin işlevselliğini sağlayabilmek amacıyla bölgede genel tarama yapıldığını anlatan Özdemir, "Projeyle büyüklerimiz buraya gelerek gastronomi öğrencilerimize tecrübelerini aktarıyor. Turizm tesislerinde ve otellerde şef düzeyinde öğrenciler yetiştiriyoruz. Klasiğin dışında, yeni ürünler üretebilen, kültürünü tanıyan ve geleceğe aktarabilecek bilinçli şefler yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin Kapadokya mutfağının oluşumunu ve dünyaya tanıtımına ciddi katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." dedi.

"Okulumuzun kuruluşundaki en önemli sebeplerden birisi, yöresel gastronomi kültürümüzün yaşatılması. Bundan dolayı projemizi bu yıl itibarıyla başlattık. Ürgüp bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş ve artık yapılmayan yemeklerimize günümüz lezzetlerini de katarak tekrar tanıtmaya ve coğrafi etiketi alma noktasında etkili bir şekilde menülerimize ilave etmeye başlayacağız. Yemeklerin kaynak kişilerini belirleyip demo çalışmaları yaptık. Yaşayan kültürel değer olan büyüklerimiz, proje konusunda bize yardımcı oluyor. Türkiye'de gastronomi alanında açılmış ve Bakanlığımızın güzide kurumlarından birisiyiz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrencilerimiz puan üstünlüğüne göre okulumuza yerleşiyor. Okulumuz aynı zamanda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün 57 AR-GE merkezinden birisidir."

Okuldaki mutfaklarda hazırlanan yemeklerin aynı binadaki restorana gelen turistlere ve ilçe sakinlerine sunulduğunu anlatan Erdem, öğrencilerin mutfaktan sunuma kadar her aşamada aldıkları eğitimi tatbik etme olanağı bulduğunu vurguladı.

9. sınıf öğrencilerinden Ömer Efe Kahraman da küçük yaşlardan beri mutfağa ilgi duyduğunu, okulda kısa sürede öğrendikleriyle öz güveninin geliştiğini belirtti.

Mesleği yapma isteğinin artmasından dolayı bu liseyi tercih ettiğini anlatan Kahraman, "Ülkemizdeki değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu da bizim hem eğitim hem de kültürel açıdan gelişmemizi sağlıyor." dedi.

Öğrencilerden Aslı Meynetli ise "Bu projeler bize birçok katkı sağlıyor. Hem kendi kültürümüzü tanımamıza yardımcı oluyor hem de kültürümüze sahip çıkarak lezzetleri insanlara tanıtmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.