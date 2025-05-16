Nevşehir'de balkondan düşerek ölen kadının kocası tutuklandı
Nevşehir'de yaşadığı apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının kocası tutuklandı.
Nevşehir'de yaşadığı apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının kocası tutuklandı.
İpek Ö'nün (35), önceki gün balkondan düşerek yaşamını yitirmesinin ardından eşi M.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Nevşehir Devlet Hastanesindeki otopside, İpek Ö'nün vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izine rastlandığı öğrenildi.
350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki apartmanın 4'üncü katındaki dairede ikamet eden İpek Ö, önceki gün balkondan düşerek yaşamını yitirmişti.
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