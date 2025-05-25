Nevşehir'de karantina altındaki bölgelere dayanıklı patates tohumu ekimi yapıldı

Nevşehir'de 2001 yılında görülen "patates siğili" hastalığı nedeniyle karantina ilan edilen ve patates ekiminin yasaklandığı bölgelerde dayanıklı patates tohumlarının ekilmesine izin verildi.

Kaymaklı beldesinde güvenlik kuşağı alanında bulunan yaklaşık 12 bin 500 dekar alanda, iki patates çeşidinin ekilmesine izin verildi.

Beldede düzenlenen güvenli tohum ekim programına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, burada yaptığı konuşmada, bugün ülke adına tarihi ve hayırlı bir gün olduğunu söyledi.

Çalışmayla çeyrek asırlık karabulutu kaldırdıklarını belirten Gizligider, şunları kaydetti:

"İlk olarak bu bölgede ekim yapıyoruz. Buradan iyi sonuç aldığımızda tüm bölge ve ülke genelinde karantina kapsamında olan bölgeler için bu iki çeşidin ekimine izin vereceğiz. Bundan çok ciddi bir alan etkilenmişti. Sadece Nevşehir, Niğde ve Aksaray illerinde 84 bin dekar alandan bahsediyoruz. Bu alanları tekrar üretime kazandırma söz konusu. Burada devletin harcamaları var. Bu harcamaları artık üretime kaydıracağız."

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise uzun yıllardır çözülemeyen sorunlardan birisinin de patatesle ilgili yasaklamalar olduğunu anlattı.

Patateste 2024 yılı verilerine göre yüzde 5,7'lik üretim potansiyeliyle Türkiye'de 7'nci olduklarını anımsatan Fidan, "Bu yıl da yaklaşık 400 bin ton patates üretiliyor. Dolayısıyla böyle bir sorunun çözüme kavuşturulması, bunun artık bugünden itibaren sorun olmaktan çıkması bizler için, ilimiz için, tarım sektörü için, üreticilerimiz için önemli bir adım diye düşünüyorum." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ise burada bilimin, özel sektörün ve devletin çok güzel organize olup, birlikte hareket edip, çok güzel bir netice almalarının gününü kutladıklarını belirtti.

Bakanlığın planlı üretim konusunda çalışmaları olduğunu kaydeden Kılıç, "Biz de yakinen takip ediyoruz. Çok değerli çiftçilerimize, hemşerilerime, bu konuda daha duyarlı olmalarını önermek istiyorum. Birlikte hareket edelim diyorum." dedi.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özdemir de konuşma yaptı.