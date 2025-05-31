Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirilmiş, 3 lüks araca el konularak iş yeri mühürlenmişti.

Polis ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 2000 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlemiş, fuhşa teşvik, temin ve aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla F.K, Ş.Ç. ve H.B. gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 2000 Evler Mahallesi'nde bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda yakalanan F.K, Ş.Ç. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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