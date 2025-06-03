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        Nevşehir'de tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:58 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:58
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        Nevşehir'de tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Hacıbektaş-Kırşehir kara yolunda seyir eden H.P. idaresindeki 42 DID 10 plakalı süt yüklü tır ile karşı yönden gelen F. Ç. yönetimindeki 38 HM 341 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 76 yaşındaki otomobil sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan 70 yaşındaki R. T.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Hacıbektaş İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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