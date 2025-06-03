Nevşehir'de tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 76 yaşındaki otomobil sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan 70 yaşındaki R. T.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hacıbektaş-Kırşehir kara yolunda seyir eden H.P. idaresindeki 42 DID 10 plakalı süt yüklü tır ile karşı yönden gelen F. Ç. yönetimindeki 38 HM 341 plakalı otomobil çarpıştı.

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