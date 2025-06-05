Kapadokya, yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 turisti ağırladı

Yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 turistin ağırlandığı Kapadokya'da, ziyaretçilerin 271 bin 463'ü sıcak hava balon turuna katıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ocak-mayıs döneminde bölgedeki müze, ören yeri ve yeraltı şehirlerini 1 milyon 652 bin 261 yerli ve yabancı konuk gezdi.

Yılın aynı döneminde bölgede hava koşullarının uygun olduğu 86 gün gerçekleştirilen sıcak hava balon turları da turistlerin en çok tercih ettiği etkinlikler arasında bulunuyor. Ocak-mayısta 10 bin 733 uçuş gerçekleştirilirken, 271 bin 463 turist balon turuna katıldı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Vilayetler Evi'ndeki bayramlaşma programında gazetecilere, Kapadokya'nın Kurban Bayramı tatili süresinde yoğun talep gördüğünü, bölgedeki tesislerde hareketlilik yaşandığını belirtti.

Tatilin huzur ve güven içinde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Fidan, şöyle konuştu: