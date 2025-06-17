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        Kapadokya Çöl Maratonu, 23-27 Haziran'da yapılacak

        Kapadokya Çöl Maratonu, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ve Göreme beldesinde 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:09
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        Kapadokya Çöl Maratonu, 23-27 Haziran'da yapılacak
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        Kapadokya Çöl Maratonu, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ve Göreme beldesinde 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Farklı ülkelerden koşucuların katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik, 75, 95 ve 115 kilometrelik 3 farklı parkurda yapılacak.

        "Marathon Des Sables" adıyla lisanslanan ve ilki 1986 yılında Fas'ta düzenlenen, dünyanın prestijli ultra maratonlarından biri kabul eden etkinlik kapsamında sporcular, Kapadokya'nın ilgi çekici coğrafyasında çöl koşuculuğunun heyecanını ve dayanıklılık sporunun sınırlarını zorlamayı deneyimleyecek.

        Etkinliğin 23 Haziran'daki ilk etabında Ürgüp ilçesindeki Pancarlık Vadisi'nden saat 09.30'da koşuya başlayacak sporcular, peribacalarıyla kaplı alanlardan geçiş yaparak etabı Kılıçlar Vadisi'nde tamamlanacak.

        24 Haziran'da da Kılıçlar Vadisi'ndeki start çizgisinden 06.00'da ayrılacak sporcular, kategorilerine göre Kızılçukur ve Zemi vadilerindeki 20, 40 ve 60 kilometrelik parkurlarda koşarak yeniden Kılıçlar Vadisi'ne dönecek.

        26 Haziran'da ise Kılıçlar Vadisi'nde başlayacak koşu, Aşk Vadisi'ndeki bitiş çizgisinde sona erecek.

        Etkinlik, 27 Haziran'daki ödül töreniyle tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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