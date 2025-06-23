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        Nevşehir'de sağlık çalışanlarından Gazze'ye destek kermesi

        Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Gazze'ye destek kermesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:08
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        Nevşehir'de sağlık çalışanlarından Gazze'ye destek kermesi
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        Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Gazze'ye destek kermesi düzenledi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları, Gazze halkına yardım amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi bahçesinde kermes açtı.

        Hazırlanan gıda ve hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu kermes, hastane çalışanları ve vatandaşlardan ilgi gördü.

        Bazı ürünlerin açık artırmaya sunulduğu kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye ulaştırılmak üzere bağışlanacak.

        Kermese, İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, İl Müftüsü Kazım Güzel, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonugelen, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Koçak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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