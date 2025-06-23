Nevşehir'de sağlık çalışanlarından Gazze'ye destek kermesi

Bazı ürünlerin açık artırmaya sunulduğu kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye ulaştırılmak üzere bağışlanacak.

Hazırlanan gıda ve hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu kermes, hastane çalışanları ve vatandaşlardan ilgi gördü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları, Gazze halkına yardım amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi bahçesinde kermes açtı.

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