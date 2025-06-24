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        Gürcistanlı akademisyen ve öğrencilerden NEVÜ'ye ziyaret

        Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:01
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        Gürcistanlı akademisyen ve öğrencilerden NEVÜ'ye ziyaret
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        Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan'dan kente gelen heyet, üniversitede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın tarafından karşılandı.

        Akın'ın üniversitenin akademik ve fiziki imkanları hakkında bilgi vermesinin ardından heyetle karşılıklı deneyim paylaşımında bulunuldu ve sosyal-kültürel işbirliği alanları görüşüldü.

        Daha sonra NEVÜ Turizm Fakültesini ziyaret eden heyete, fakültenin akademik yapısı, yürütülen ulusal ve uluslararası projelerle öğrenci değişim programları hakkında bilgi verildi.

        Konuk heyette, Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Merab Khalvashi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Irakli Kordzaia, Acara Özerk Cumhuriyeti Turizm Rehberleri Derneği ve Turizm Endüstrisi Federasyonu kurucusu Temur Zoidze ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan ile öğrenciler yer aldı.

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