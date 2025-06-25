Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ve obje ele geçirildi

        Nevşehir'de bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ve obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:47 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ve obje ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ve obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 107 sikke, 20 figürlü obje, 8 çivi, 8 yüzük, 6 küpe, 3 mühür, 3 minyatür ok ucu ile birer kolye ve balta ucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de ilkokul öğrencisi gezip gördüğü yerlerin maketlerini yaparak se...
        Nevşehir'de ilkokul öğrencisi gezip gördüğü yerlerin maketlerini yaparak se...
        Gürcistanlı akademisyen ve öğrencilerden NEVÜ'ye ziyaret
        Gürcistanlı akademisyen ve öğrencilerden NEVÜ'ye ziyaret
        Nevşehir İtfaiyesi'nden elektrikli araç yangınlarını söndürmek için tekerle...
        Nevşehir İtfaiyesi'nden elektrikli araç yangınlarını söndürmek için tekerle...
        Nevşehir'de "Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali" düzenlenecek
        Nevşehir'de "Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali" düzenlenecek
        Nevşehir'de sağlık çalışanlarından Gazze'ye destek kermesi
        Nevşehir'de sağlık çalışanlarından Gazze'ye destek kermesi
        Yabani hayvanlar için yaptığı yalaklara yıllardır traktörle su taşıyor
        Yabani hayvanlar için yaptığı yalaklara yıllardır traktörle su taşıyor