Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ve obje ele geçirildi

Nevşehir'de bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ve obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 107 sikke, 20 figürlü obje, 8 çivi, 8 yüzük, 6 küpe, 3 mühür, 3 minyatür ok ucu ile birer kolye ve balta ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.