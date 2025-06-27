"Madalya avcısı" down sendromlu milli sporcu, gözünü yeni şampiyonluklara dikti

BEHÇET ALKAN - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Çekya'da 29 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası öncesi Nevşehir'deki milli takım kampına katılan Ali Topaloğlu, gülle atmada sahip olduğu dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

Finlandiya'da 2019'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10.96'lık derecesiyle dünya rekoru kıran milli sporcu, down sendromlu sporcular için olimpiyat oyunları niteliğinde olan ve geçen yıl Antalya'da gerçekleştirilen Trisome Oyunları'nda ise 11.35 metrelik derecesiyle rekorunu geliştirdi.

- "Tekrar rekorumu kırmak istiyorum"

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 70 madalya kazanan Ali Topaloğlu, AA muhabirine, mücadele ettiği tüm turnuvalarda kürsüye çıkmak istediğini söyledi.

Sporu çok sevdiğini dile getiren milli sporcu, "Yeniden Avrupa ve 2028'de de olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. 2028'e bomba gibi geliyorum. Tekrar şampiyon olmak ve rekorumu kırmak istiyorum. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.