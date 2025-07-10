Avanos'ta inşa edilen yeni hükümet binası yıl sonunda hizmete girecek

Nevşehir'in Avanos ilçesinde inşa edilen yeni hükümet binasının yıl sonunda hizmete gireceği bildirildi.

Avanos Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede uzun yıllardır hizmet veren hükümet konağının depreme karşı dayanıklı olmamasından dolayı geçen yıl inşaatına başlanılan yeni bina inşaatında çalışmalar sürüyor.

İnşaat alanında incelemede bulunan Avanos Kaymakamı Osman Bilici, şantiye sahasında yetkililerden bilgi aldı.

Hükümet konaklarının daha işlevsel ve dayanıklı binalarda vatandaşın ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edildiğini kaydeden Bilici, "Avanos'umuza yakışır bir hizmet binamızı vatandaşımızın hizmetine kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni binamızda kurumlarımız üst seviyede hizmet vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Bilici, çalışmaların aralıksız sürdüğü yeni binanın, yıl sonunda hizmete alınacağını bildirdi.