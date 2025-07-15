Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 46 AHM 101 plakalı otomobil, Acıgöl-Tuzköy yolu Basansarnıç köyü yakınındaki kavşakta S.B. yönetimindeki 50 BG 031 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobillerdeki sürücüler ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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