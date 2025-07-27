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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 23:15 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:15
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 50 KA 268 plakalı otomobille aynı güzergahta seyreden Berat K. yönetimindeki 50 AFK 703 plakalı motosiklet, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından otomobil devrildi, motosiklet sürücüsü ile eşi B.K. yola savruldu.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berat K'nin Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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