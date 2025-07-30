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        Nevşehir'de hakkında 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari otobüste yakalandı

        Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yolcu otobüsünde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:54
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        Nevşehir'de hakkında 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari otobüste yakalandı
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        Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yolcu otobüsünde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yolcu otobüsünde rutin kimlik kontrolü uygulaması yaparken M.Y'nin yanlış kimlik bilgileri verdiğini tespit etti.

        Tedirgin olduğu gözlenen M.Y'nin yüz tanıma sisteminden sonra gerçek kimlik bilgilerine ulaşıldı.

        "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlenen M.Y, Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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