Nevşehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bölgeye giden ekipler, Ö.T, O.Ş, T.Y, V.Y. ve M.E'yi iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Ekiplerin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarda, Abdi köyü kırsalında teknik takip sonucu şüpheli araç ve insan hareketliliği tespit edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanıp tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

