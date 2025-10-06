Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:13
        
        

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanıp tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarda, Abdi köyü kırsalında teknik takip sonucu şüpheli araç ve insan hareketliliği tespit edildi.

        Bölgeye giden ekipler, Ö.T, O.Ş, T.Y, V.Y. ve M.E'yi iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Olay yerindeki dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

