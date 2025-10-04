Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Nevşehir'de gençlerle buluştu:

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Gençlerimiz geleceğe daha umutla bakıyor. Kendi icraatlarını ve projelerini hayata geçirebiliyorlar. Gençlerimiz bu şekilde Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 23:06 Güncelleme: 04.10.2025 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Nevşehir'de gençlerle buluştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Gençlerimiz geleceğe daha umutla bakıyor. Kendi icraatlarını ve projelerini hayata geçirebiliyorlar. Gençlerimiz bu şekilde Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyor." dedi.

        İbiş, AK Parti Nevşehir Gençlik Kollarınca Avanos ilçesindeki Yeraltı Seramik Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

        Burada konuşan İbiş, son 7 ayda AK Parti'ye üye olan gençlerin sayısının 200 bini aştığını söyledi.

        Ülke genelinde tüm il ve ilçeleri ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden İbiş, şunları kaydetti:

        "AK gençlik, her zaman olduğu gibi en aktif ve en diri teşkilat olarak yoluna devam ediyor. Nevşehir İl Gençlik Kollarımız ise yaptığı üye çalışmasında Türkiye birincisi oldu. 200 bin gencimizin üye olması gösteriyor ki gençler siyaseti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapmak istiyor. Türkiye'de gençler kendini AK Parti'de buluyor."

        TEKNOFEST'in genç nesli olumlu yönde etkilediğini vurgulayan İbiş, "Cumhurbaşkanımızın gençlerimize yaptığı en büyük iyilik, gençlerimize özgüven vermesidir. Gençlerin yarınlarına umutla bakmasını Cumhurbaşkanımız sağladı. Gençlerimiz geleceğe daha umutla bakıyor. Kendi icraatlarını ve projelerini hayata geçirebiliyorlar. Gençlerimiz bu şekilde Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyor." diye konuştu.

        Programda, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ile İl Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir de selamlama konuşması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Erbakan: Gazze'yi imha etme planını şiddetle reddediyoruz
        Erbakan: Gazze'yi imha etme planını şiddetle reddediyoruz
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Nevşehir il kongres...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Nevşehir il kongres...
        Nevşehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan biri tutukla...
        Nevşehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan biri tutukla...
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Nevşehir'de 12 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de 12 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede
        Nevşehir'de fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede