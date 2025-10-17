Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de boğanın demir parmaklıklara sıkıştırdığı sahibi kurtarılamadı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde boğanın demir parmaklıklara sıkıştırdığı sahibi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 20:08 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de boğanın demir parmaklıklara sıkıştırdığı sahibi kurtarılamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde boğanın demir parmaklıklara sıkıştırdığı sahibi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yazıhüyük beldesinde büyükbaş hayvancılık yapan Ümmet Kabaktepe (70), hayvanlarına yem verdiği sırada ahırdaki boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kabaktepe'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kabaktepe, iki gündür tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'na katılacak elit sporcular tanıtıldı
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'na katılacak elit sporcular tanıtıldı
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 5 tutuklama (2)
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda 5 tutuklama (2)
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyede
        Nevşehir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyede
        Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 minyatür heykel ele geçiri...
        Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 minyatür heykel ele geçiri...
        Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı yakalandı