Nevşehir'de boğanın demir parmaklıklara sıkıştırdığı sahibi kurtarılamadı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde boğanın demir parmaklıklara sıkıştırdığı sahibi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde boğanın demir parmaklıklara sıkıştırdığı sahibi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yazıhüyük beldesinde büyükbaş hayvancılık yapan Ümmet Kabaktepe (70), hayvanlarına yem verdiği sırada ahırdaki boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kabaktepe'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kabaktepe, iki gündür tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.