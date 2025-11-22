Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de AK Parti'li gençlerden "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 14:03 Güncelleme: 22.11.2025 - 14:03
        Nevşehir'de, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "81 Hayal, Bir Türkiye" etkinliği düzenlendi.

        AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir ve yönetimi, kentteki bir parkta buluştukları çocuklarla resim çizerek onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

        Yurtbilir, burada yaptığı basın açıklamasında, AK Parti Gençlik Kolları olarak Filistin'den Sudan'a, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında, hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak ve "Terörsüz Türkiye"nin kıymetini bir kez daha haykırmak bir araya geldiklerini belirtti.

        Pek çok coğrafyada çocukların kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı ve zulümle hayallerinden mahrum bırakıldığına dikkati çeken Yurtbilir, şöyle konuştu:

        "Mazlum coğrafyalarda çocukların yaşadığı acı ve ağır tablo, güvenli bir ortamın kıymetini ve "Terörsüz Türkiye"nin ne kadar hayati bir kazanım olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla tarihi bir eşiği geride bırakmaktadır. Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız, güven ve huzur ikliminde büyümektedir. Her çocuğun güvenle, özgürce büyüyebileceği bir dünya mümkündür. Uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği milyonlarca çocuğun yaşam hakkını bile koruyamamaktadır. Buradan tüm insanlığa çağrımız nettir, sorumluluk alın. Mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın. Biz "Terörsüz Türkiye"nin geçleri olarak kararlıyız. Terörsüz bir Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür."

        Yurtbilir, AK Gençlik olarak sesini duyuramayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

