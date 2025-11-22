Türk Veteriner Hekimleri Birliği İstişare Toplantısı Nevşehir'de yapıldı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları 51. Dönem 3. İstişare Toplantısı, Nevşehir’de gerçekleştirildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kentteki otelde düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki istişare toplantısını 6 ay önce Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu sürede yaptıkları çalışmaların değerlendirileceğini ve sahadan ulaşan talepleri görüşeceklerini ifade eden Eroğlu, hayvancılığı daha ileri noktalara taşımak için yaptıkları çalışmalarla Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarla gerçekleştirilen görüşmelerin de bugün oda başkanlarıyla ele alınacağını dile getirdi.

Üye sayılarının 30 binin üzerinde olduğunu belirten Eroğlu, "İhtiyaç duyulduğu zaman kamuda çalışan arkadaşlarımıza destek vermeye, aşılamaların ya da diğer tedbirlerin daha kısa zamanda sonuçlanması için serbest veteriner hekimlerin de bu çalışmalarda görevlendirilmesinin uygun olacağını ifade ettik. Bunu çeşitli basın açıklamalarımızda da ifade ettik ve yetkililerle de görüşüyoruz." diye konuştu.