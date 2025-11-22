Türk Veteriner Hekimleri Birliği İstişare Toplantısı Nevşehir'de yapıldı
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları 51. Dönem 3. İstişare Toplantısı, Nevşehir'de gerçekleştirildi.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kentteki otelde düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki istişare toplantısını 6 ay önce Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu sürede yaptıkları çalışmaların değerlendirileceğini ve sahadan ulaşan talepleri görüşeceklerini ifade eden Eroğlu, hayvancılığı daha ileri noktalara taşımak için yaptıkları çalışmalarla Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarla gerçekleştirilen görüşmelerin de bugün oda başkanlarıyla ele alınacağını dile getirdi.
Üye sayılarının 30 binin üzerinde olduğunu belirten Eroğlu, "İhtiyaç duyulduğu zaman kamuda çalışan arkadaşlarımıza destek vermeye, aşılamaların ya da diğer tedbirlerin daha kısa zamanda sonuçlanması için serbest veteriner hekimlerin de bu çalışmalarda görevlendirilmesinin uygun olacağını ifade ettik. Bunu çeşitli basın açıklamalarımızda da ifade ettik ve yetkililerle de görüşüyoruz." diye konuştu.
- "Yüzde 90'ın üzerinde aşılama yapıldı"
Eroğlu, ülkede kırmızı et arzında sorun olmadığını ve insan sağlığını etkileyen bir durumun da yaşanmadığını vurguladı.
Şap hastalığına değinen Eroğlu, şunları dile getirdi:
"Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, hastalık görüldüğü an itibarıyla hayvan hareketliliğini durdurdu. Hayvan pazarları kapatıldı ve yoğun bir aşılama kampanyası başlatıldı ki bunlar, çok isabetli ve yerinde önlemlerdi. Çalışmalar devam ediyor. Bakanlık yetkililerinden ve bizim sahada arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre yüzde 90'ın üzerinde aşılama yapıldı. Şap hastalığı, Türkiye'deki bütün bölgelerde gözüktü ama tabii ki özellikle Doğu ve İç Anadolu'daki illerimizde biraz daha ağır seyretti. Bazen de basında çeşitli spekülasyonlar da yapılıyor, şapa bağlı olmayan ölümler de sanki şapla ilgili gibi gösteriliyor."
Eroğlu'nun konuşmasının ardından Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri ile merkez konseyine bağlı 71 oda başkanının katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.
