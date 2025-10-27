Nevşehir'de kamyonetin kasasından düşen kişi ağır yaralandı

Nevşehir'de seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen kişi ağır yaralandı.

Yusuf Ç. idaresindeki 50 ACJ 528 plakalı kamyonetin kasasında yolculuk yapan Şuayip Ş, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda yola düştü.

Şuayip Ş'nin düştüğünü fark eden araçtakilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Şuayip Ş, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 58 bin 244 lira idari ceza uygulanarak araç trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.