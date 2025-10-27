Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da etkili olan rüzgar balon turlarını engelledi

        Kapadokya'da etkili olan rüzgar nedeniyle 2 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları, yarın da yapılamayacak.

        Giriş: 27.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:36
        Kapadokya'da etkili olan rüzgar balon turlarını engelledi
        Kapadokya'da etkili olan rüzgar nedeniyle 2 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları, yarın da yapılamayacak.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turu, dün ve bugün olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamadı.

        Balon turları, meteoroloji verilerine göre zaman zaman hızını artıran rüzgar sebebiyle yarın da düzenlenemeyecek.

        Hava şartlarının normale dönmesi halinde balonların 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçabileceği belirtildi.

        Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

