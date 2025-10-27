Kapadokya'da etkili olan rüzgar balon turlarını engelledi

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Hava şartlarının normale dönmesi halinde balonların 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçabileceği belirtildi.

Balon turları, meteoroloji verilerine göre zaman zaman hızını artıran rüzgar sebebiyle yarın da düzenlenemeyecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turu, dün ve bugün olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamadı.

Kapadokya'da etkili olan rüzgar nedeniyle 2 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları, yarın da yapılamayacak.

