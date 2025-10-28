Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kozadan elde ettiği ipeği tezgahta sanat eseri halılara dönüştürüyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yaşayan ipek halı ustası Ayşe Üvez, 15 yaşında tanıştığı dokuma tezgahında kozalardan elde ettiği ipekleri sabırla ilmek ilmek işleyerek sanat eseri halılar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:18 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozadan elde ettiği ipeği tezgahta sanat eseri halılara dönüştürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yaşayan ipek halı ustası Ayşe Üvez, 15 yaşında tanıştığı dokuma tezgahında kozalardan elde ettiği ipekleri sabırla ilmek ilmek işleyerek sanat eseri halılar üretiyor.

        Babasının çalıştığı halı mağazasını ziyaretiyle dokumacılığa ilgi duymaya başlayan Üvez, kursa gidip kısa sürede ipek işçiliği ve dokumayı öğrenerek bu alanda ustalaştı.

        Çeyrek asrı aşkın süredir halı dokuyan 44 yaşındaki Üvez, hem hobi kabul ettiği sanatını icra ediyor hem de el emeğiyle üretime katkı sunuyor.

        Uçhisar beldesinde her sabah mesaiye başladığı atölyede kozaları çeşitli işlemlerden geçirerek ipek iplik elde eden Üvez, ardından tezgah başına geçip sabırla ilmek atmaya başlıyor. Aylar süren emekle tamamladığı halılarda klasik desenlerin yanı sıra ünlü tabloların ipekten yorumlarına da yer veriyor.

        Farklı boyutlarda yüzlerce halı dokuyan Üvez'in çoğunlukla toprak, kehribar, lale ve gün batımı tonlarını kullanarak dokuduğu ipek halılar, Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerden yoğun ilgi görüyor.

        Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" ve Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" gibi ünlü eserleri de halıya nakşeden Üvez, AA muhabirine, kozayı ipeğe, ipeği halıya dönüştürdüğü mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu söyledi.

        Halı dokumacılığını kültürel bir öğenin yaşatılması olarak benimsediğini anlatan Üvez, genç yaşta sanatla tanışmanın hayatının her alanına renk kattığını ifade etti.

        Halıya verilen emek ve renklere hayranlık duyduğunu belirten Üvez, "Babamın çalıştığı halı mağazasına gitmiştim, atölyeyi gezdirmişti. Orada dokuyucu ablaları gördüğümde çok etkilenmiştim. Daha sonra ben de bu işi yapmak istedim. Kursa gittim ve kurstan sonra da çalışmaya başladım. Atölyedeki hocalarımın desteğiyle devam ettim ve usta oldum." dedi.

        Dokumaya yün halı ile başladığını, ardından da daha canlı renkleri ve ince işçiliğinden dolayı ipek halıya ilgisinin arttığını dile getiren Üvez, uzun yıllardır da ipek ürünlere imza attığını kaydetti.

        Çıraklık döneminde zorluklar yaşadığını ancak yılmadan, sabırla ilmek atmaya devam ettiğini anlatan Üvez, kozadan halıya dönüştürdüğü her halının kendisi için birer sanat eseri olduğunu vurguladı.

        - "Bir santimetrekaresinde bin düğüm var"

        İpek halıların özellikle Uzak Doğulu turistlerce tercih edildiğini belirten Üvez, şöyle konuştu:

        "İpek halıların yapımı uzun sürüyor. Bir santimetrekaresinde bin düğüm var ve işçiliği bir yıla kadar sürebiliyor. Özel çizim de geçmişten gelen desenlerimiz de var. İsteğe göre her deseni dokuyabiliyorum. Bence bu bir sanat, zor bir meslek. Aynı zamanda çok da beğenilen bir meslek. Mağazamızda daha çok Japon turistleri ağırlıyoruz. Diğer yabancı turistler de geliyor tabii ki. Halılarımıza çok ilgi var. Halılarımız biter bitmez satılıyor ve değer görüyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Bize gurur veriyor sanatımızın dünyaya taşınması. Bizleri alkışlamaları çok hoşumuza gidiyor. Bu mesleğe yeni model ve desenlerle devam edeceğim. Sanat çok önemli. Okumayan arkadaşların sanata yönelmesini isterim. Ben de okumadığım için bu şansı değerlendirdim. Maddi manevi bana çok şey kattı. Dünyanın alkışladığı bir mesleği yapıyorum. Ayağımıza geliyorlar ve bizi alkışlıyorlar. Bu bana mutluluk katıyor."

        Üvez, tezgah başında bedenen yorulsa da ruhen dinlendiğini ve bu hissin huzur vererek yaşamına keyif kattığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da etkili olan rüzgar balon turlarını engelledi
        Kapadokya'da etkili olan rüzgar balon turlarını engelledi
        Nevşehir'de kamyonetin kasasından düşen kişi ağır yaralandı
        Nevşehir'de kamyonetin kasasından düşen kişi ağır yaralandı
        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı katıldığı...
        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı katıldığı...
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutu...
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutu...
        Nevşehir'de 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi
        Nevşehir'de 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi
        Nevşehir'de firari 10 hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de firari 10 hükümlü yakalandı