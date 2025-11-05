Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:57 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:57
        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Aksalur Mahallesi'ndeki bir evde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.G, A.T. ve S.D.B'yi suçüstü yakaladı.

        Kaçak kazı yapılan evde, 8 kazı aleti, 2 hilti, 7 farklı ebatta hilti ucu, 4 merdiven, 21 aydınlatma malzemesi ve 3 baret ile kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemeleri ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

