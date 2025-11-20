Nevşehir'de Filistin'e destek kermesinde 850 bin lira toplandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Nevşehir Şubesi tarafından düzenlenen "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" kermesinde 850 bin lira gelir elde edildi.

Nejdet Ersan Parkı'nda 18-19 Kasım'da açılan ve gelirinin Filistin halkına yardım olarak gönderileceği kermes sona erdi.

Nevşehirlilerin ilgi gösterdiği kermeste, 2 günde 850 bin lira toplandı.

TDV Nevşehir Şube Temsilcisi Zeynel Duyum, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin 81 ilde yürüttüğü Filistin'e destek kampanyası kapsamında, Nevşehir İl Müftülüğü ve TDV Nevşehir Şubesi tarafından düzenlediğimiz programa Nevşehirli hayırseverlerimiz ilgi gösterdi. Gelirleri Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabbimiz tüm hayır sahiplerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.