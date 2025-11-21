Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Nevşehir'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Ulaşımdan ticarete, enerjiden tarıma, sayabileceğimiz onlarca başlıkta yüzyılı devirmiş bir Cumhuriyetin, kökleri binlerce yıla sirayet eden Ademoğlunun en kadim milleti olarak başarıdan başarıya koşuyoruz." dedi.

        Giriş: 21.11.2025 - 17:02 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:02
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Nevşehir'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Ulaşımdan ticarete, enerjiden tarıma, sayabileceğimiz onlarca başlıkta yüzyılı devirmiş bir Cumhuriyetin, kökleri binlerce yıla sirayet eden Ademoğlunun en kadim milleti olarak başarıdan başarıya koşuyoruz." dedi.

        Gizligider, Gülşehir ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Kapadokya Tarım ve Gıda Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın üretimin teşviki ve artışına vesile olmasını diledi.

        Türkiye'nin tüm dünyada değeri her geçen gün artan bir ülke pozisyonunda olduğunu belirten Gizligider, bu toprakların kıymetini bilmek zorunda olduklarını söyledi.

        "Gerçekten her bir santimetrekaresini 1000 yılı aşkın süredir kanımızla suladığımız topraklardayız." diyen Gizligider, şöyle devam etti:

        "Nevşehir olarak bu bereketiyle dünyanın merkezi olan ülkenin tam ortasındayız. Dünyanın merkezi Türkiye. Özellikle son birkaç yıldır dünyada baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Gazze'den Ukrayna'ya, bölgesel çatışmalardan enerji tartışmalarına, yeni ticaret yollarına kadar devam eden bütün tartışmaların odağında oklar Türkiye'yi gösteriyor. Görüyorsunuz televizyonlarda. ABD Başkanı başka bir ülkenin devlet başkanıyla görüşme yaparken Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza atıf yapmak zorunda hissediyor kendini. Artık ülkeler, devlet başkanları meşruiyetlerini Türkiye ile olan ilişkileriyle ölçüyorlar. 'Ben Sayın Erdoğan ile de görüştüm zaten, böyle yapacağız. Bu konuda Türkiye de bizim yanımızda' diyor. Ulaşımdan ticarete, enerjiden tarıma, sayabileceğimiz onlarca başlıkta yüzyılı devirmiş bir Cumhuriyetin, kökleri binlerce yıla sirayet eden Ademoğlunun en kadim milleti olarak başarıdan başarıya koşuyoruz."

        Gizligider, Bakanlık tarafından Nevşehir'e son yıllarda farklı yatırım alanları kazandırıldığını dile getirdi.

        Nevşehir'de 20 binden fazla çiftçiye son dönemde 932 milyon liralık destek sağlandığını söyleyen Gizligider, yatırım ve hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

        AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de fuarın çiftçiler ve sektör paydaşlarının buluşma noktası haline geldiğini kaydederek, "Unutulmamalıdır ki tarım dünya var oldukça önemini kaybetmeyecek tek alandır. Bu yüzden toprağı işleyen, emeğini berekete dönüştüren her bir çiftçimiz yalnızca üretim yapmıyor, ülkemizin geleceğini de inşa ediyor. Bugün burada bu emeğe verilen değerin ve tarıma olan inancın somut bir yansımasını hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

        Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi'nin de selamlama konuşması yaptığı programda dua edilerek fuar açıldı.

        92 yerli ve 18 yabancı firmanın ürünlerinin tanıtıldığı fuar, 23 Kasım Pazar gününe kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

