Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Nevşehir'de konuştu:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Ulaşımdan ticarete, enerjiden tarıma, sayabileceğimiz onlarca başlıkta yüzyılı devirmiş bir Cumhuriyetin, kökleri binlerce yıla sirayet eden Ademoğlunun en kadim milleti olarak başarıdan başarıya koşuyoruz." dedi.

Gizligider, Gülşehir ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Kapadokya Tarım ve Gıda Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın üretimin teşviki ve artışına vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin tüm dünyada değeri her geçen gün artan bir ülke pozisyonunda olduğunu belirten Gizligider, bu toprakların kıymetini bilmek zorunda olduklarını söyledi.

"Gerçekten her bir santimetrekaresini 1000 yılı aşkın süredir kanımızla suladığımız topraklardayız." diyen Gizligider, şöyle devam etti:

"Nevşehir olarak bu bereketiyle dünyanın merkezi olan ülkenin tam ortasındayız. Dünyanın merkezi Türkiye. Özellikle son birkaç yıldır dünyada baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Gazze'den Ukrayna'ya, bölgesel çatışmalardan enerji tartışmalarına, yeni ticaret yollarına kadar devam eden bütün tartışmaların odağında oklar Türkiye'yi gösteriyor. Görüyorsunuz televizyonlarda. ABD Başkanı başka bir ülkenin devlet başkanıyla görüşme yaparken Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza atıf yapmak zorunda hissediyor kendini. Artık ülkeler, devlet başkanları meşruiyetlerini Türkiye ile olan ilişkileriyle ölçüyorlar. 'Ben Sayın Erdoğan ile de görüştüm zaten, böyle yapacağız. Bu konuda Türkiye de bizim yanımızda' diyor. Ulaşımdan ticarete, enerjiden tarıma, sayabileceğimiz onlarca başlıkta yüzyılı devirmiş bir Cumhuriyetin, kökleri binlerce yıla sirayet eden Ademoğlunun en kadim milleti olarak başarıdan başarıya koşuyoruz."