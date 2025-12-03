Kapadokya'da sis etkili oldu

Görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düştüğü bölgede, sis nedeniyle bölgedeki sıcak hava balon turları da gerçekleştirilemedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.