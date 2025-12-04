Nevşehir'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Nevşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen program, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro oyununun sahnelediği programda şiirler okundu.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi öğretmenleri ile solist Ersin Tunç'un seslendirdiği şarkılara davetliler de eşlik etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekti.