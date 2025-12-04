Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Nevşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen program, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro oyununun sahnelediği programda şiirler okundu.

        Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi öğretmenleri ile solist Ersin Tunç'un seslendirdiği şarkılara davetliler de eşlik etti.

        Belediye Başkanı Rasim Arı, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına büyük ilgi gördü
        Nevşehir'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına büyük ilgi gördü
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde "Acil Servis" tiyatro oyunu sahne...
        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde "Acil Servis" tiyatro oyunu sahne...
        Kapadokya'da sis etkili oldu
        Kapadokya'da sis etkili oldu
        Kapadokya'ya sis çöktü Sıcak hava balon turları sis nedeniyle iptal edildi
        Kapadokya'ya sis çöktü Sıcak hava balon turları sis nedeniyle iptal edildi