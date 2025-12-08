Nevşehir'de farklı yaş gruplarında 120 kişi tenis öğreniyor

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kortunda 14 yaşında tenisle tanışan Burak Cenan, kurduğu kulüpte sporcu yetiştiriyor.

Nevşehir Tenis Akademisi Kulübü'nü geçen yıl kuran 30 yaşındaki Cenan, farklı yaş gruplarında 120 sporcuya eğitim veriyor.

Burak Cenan, AA muhabirine, Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında okulları dolaşıp öğrencilere tenis hakkında bilgi vererek spora yönlendirdiğini söyledi.

Başvurusu alınan öğrencilerin tenise yatkınlığının test edilmesinin ardından ücretsiz kurslara kayıtlarının yapıldığını belirten Cenan, "Devletimizin imkanları sayesinde tenisi öğrendim ve ilerledim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyorum. Spor vesilesiyle gençler kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan uzak duruyor. Türkiye'de 14 büyük kulüp arasında Nevşehir Tenis Akademisi olarak bizler de varız." diye konuştu.

Kursiyerlerden Cengiz Doğan (15) ise tenisteki kabiliyetini geliştirerek ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı sağlamak istediğini ifade etti.

Yetenek taramasıyla tenise yatkınlığının tespit edildiğini belirten Doğan, "Nevşehir birincisi oldum. Aynı zamanda İç Anadolu Bölge şampiyonluğum var. Birçok Türkiye şampiyonasında da derecele elde ettim." dedi.