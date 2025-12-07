Nevşehir'de iki otomobilin kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasında

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan M.E. idaresindeki 50 AAD 060 plakalı otomobil ile O.T. yönetimindeki 50 AT 761 plakalı otomobil Uçhisar Kavşağı'nda çarpıştı.

Nevşehir'de, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.