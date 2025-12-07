Habertürk
        Nevşehir'de iki otomobilin kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 07.12.2025 - 22:43 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:43
        Nevşehir'de iki otomobilin kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan M.E. idaresindeki 50 AAD 060 plakalı otomobil ile O.T. yönetimindeki 50 AT 761 plakalı otomobil Uçhisar Kavşağı'nda çarpıştı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan O.T. ve beraberindeki yolcu ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

