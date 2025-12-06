NEVÜ'ye "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Belgesi" verildi

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine (NEVÜ) "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Belgesi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının artırılması, fiziksel aktivitenin desteklenmesi ve çalışan sağlığını koruyucu uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, çeşitli kurumlarda inceleme gerçekleştiriliyor.

NEVÜ, program kriterlerini yerine getirerek belge almaya uygun görülürken, hak edilen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Belgesi" 3 yıl geçerli olacak.

Düzenlenen programla belge, İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar tarafından Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'e takdim edildi.

Tartar, programın il genelinde örnek bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "NEVÜ'nün bu başarıyı elde etmesi, ilimizde sağlıklı yaşamı önceleyen kurumlar için güçlü bir örnek oluşturuyor. Amacımız, bu yaklaşımın diğer kurumlarımızda da yaygınlaşmasını sağlamak ve Nevşehir genelinde sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam kültürü oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.