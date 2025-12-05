Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de kabak çekirdeği üreticileri dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde ürettikleri kabak çekirdeğini sattıkları firma sahibince dolandırıldıklarını iddia eden üreticiler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:59
        Nevşehir'de kabak çekirdeği üreticileri dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
        Nevşehir'in Avanos ilçesinde ürettikleri kabak çekirdeğini sattıkları firma sahibince dolandırıldıklarını iddia eden üreticiler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Avanos Adliyesi önünde bir araya gelen kabak çekirdeği üreticileri, yaklaşık 60 kişiyi aynı yöntemle 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen N.K. hakkında Avanos Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.

        Avukat Zekeriya Onur Özkan, gazetecilere, şüphelinin annesi, babası ve eşi ile yurt dışına kaçtığını, mağdurların sayısının süreç içinde artmaya devam ettiğini söyledi.

        Özkan, "Bu kişiler yurt dışına kaçtığından gayrimenkullerini de önceden devretmişler. Davamız 6 aydır devam ediyor." dedi.

        Üreticilerden Ömer Avcı ise N.K'nin gerekli cezayı almasını dilediklerini ifade ederek, "Biz kabak çekirdeği verdik. Paramızı ödemeden kaçtı. Şahıs kaçtığı için fabrikasını da ucuz bir fiyata devretmiş. Bu satışın da bozulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

