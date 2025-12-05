Nevşehir'de aracının stepnesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de bir aracın stepnesinde 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, O.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeğiyle şüphelinin aracında yapılan aramada, stepneye gizlenmiş 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
