Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de aracının stepnesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de bir aracın stepnesinde 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de aracının stepnesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de bir aracın stepnesinde 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, O.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

        Narkotik dedektör köpeğiyle şüphelinin aracında yapılan aramada, stepneye gizlenmiş 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?

        Benzer Haberler

        Aracın stepnesinde 7 kilo uyuşturucu çıktı
        Aracın stepnesinde 7 kilo uyuşturucu çıktı
        Kapadokya gastronomisinin 10 bin yıllık geçmişini yazacak
        Kapadokya gastronomisinin 10 bin yıllık geçmişini yazacak
        Eski çobanın sıra dışı çan koleksiyonu
        Eski çobanın sıra dışı çan koleksiyonu
        Nevşehir'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Nevşehir'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Nevşehir'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına büyük ilgi gördü
        Nevşehir'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına büyük ilgi gördü
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı