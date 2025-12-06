Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de yapay zeka destekli "Akıllı Çevresel Analiz Sistemi" geliştirildi

        BEHÇET ALKAN - Kapadokya Teknopark'ta geliştirilen ve 360 derecelik mobil kamerayla entegre çalışan "Akıllı Çevresel Analiz Sistemi"nin (AÇES) tespit ettiği yol bakım ve onarım ihtiyacı ile çevre kirliliği verilerini yapay zekayla belediyelere anlık göndermesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:08
        Nevşehir'de yapay zeka destekli "Akıllı Çevresel Analiz Sistemi" geliştirildi
        BEHÇET ALKAN - Kapadokya Teknopark'ta geliştirilen ve 360 derecelik mobil kamerayla entegre çalışan "Akıllı Çevresel Analiz Sistemi"nin (AÇES) tespit ettiği yol bakım ve onarım ihtiyacı ile çevre kirliliği verilerini yapay zekayla belediyelere anlık göndermesi planlanıyor.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki Kapadokya Teknopark'ta yazılım projeleri yürüten firma, akıllı şehir alanında hizmet sunacak uygulama geliştirdi.

        Araç üzerine yerleştirilen 360 derecelik kameraya yansıyan cadde ve sokaklardaki görüntüler, sistem tarafından analiz edilerek sorun teşkil eden unsurlar raporlanıyor.

        Yollardaki çukur ve asfalt bozulmaları gibi fiziksel hasarları görüntü işleme tekniğiyle otomatik sınıflandıran sistem, yol kenarlarındaki çöp birikintileri ile kirlilik seviyelerini de aynı anda analiz edebiliyor.

        Sistem sayesinde belediyelerin saha ekipleri, herhangi bir ihbar beklemeden sorunlu noktalara hızlıca müdahalede bulunabilecek.

        Yazılım firmasının yöneticisi Muhammed Özen, AA muhabirine, geliştirdikleri yerli teknolojinin tüm şehirler için ölçeklenebilir model sunduğunu, şehir yönetiminde veri odaklı yaklaşımın güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

        Özen, uygulamayı ortaya çıkarabilmek için yaklaşık 6 aydır yazılım üzerinde çalıştıklarını, testlerin başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

        - "Her ilin coğrafyasına özel bir eğitim modeli geliştirdik"

        Özen, AÇES'i akıllı şehir ekosisteminde önemli bir inovasyon adımı olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

        "Yapay zeka ve kamera teknolojisi kullanarak gün içinde dolaşan araçları verimli kullanmayı hedefledik. Kamera, zaten anlık olarak sürekli kaydediyor." diyen Özen, şöyle konuştu:

        "Çok hızlı gittiği zaman belki verim düşebilir ama 50-60 kilometre hızlarda anlık derinlik bilgilerini de alabiliyoruz. Taşmış çöp konteyneri, yollarda çatlaklar veya bir tabela düşmüş olabilir. Belki gün içinde fark edilmez ama kamera 360 derece olduğu için her açıdan yakalıyor. Onun haricinde yolda bazı hayvanlar olabilir, onların temizliğiyle alakalı tespit yapılıyor veya terk edilmiş bir araç olabilir. Onu da oradan takip edebiliyorsunuz. Geçmişe dönük de raporlama kısmı var. 70'e yakın sınıflandırmayla farklı nesneleri tespit edebiliyoruz. Tabii ki her ilin coğrafyasına özel bir eğitim modeli geliştirdik. Verimli olacağını düşünüyoruz."

        Özen, mobil kamerayla belirlenen görüntülerin anlık aktarıldığı bilgisayardaki yapay zeka uygulaması tarafından analiz edildiğini anlatarak, daha sonra belirlenen kriter seviyelerine göre rapor alınabildiğini söyledi.

        Uygulamanın hem çevreyi koruma hem de belediyelerin sorumluluk sahasında sorunların çözümüne üst seviyede hizmet sunacağını kaydeden Özen, "Amacımız, halkımızın daha mutlu olması, daha rahat ortamlarda yaşamasıdır. Çöp, bazen taşmış oluyor, belediye yetişemiyor ya da unutabiliyor. Bu şekilde arka planda da ekstra bir takip mekanizması kurulduğu zaman yapay zekayla çevre izleme teknolojilerini kullanarak çok daha verimli, konforlu, ek bir bildirime ihtiyaç duymadan kendi kendine sistemi yürütmüş olacağız." diye konuştu.

        Özen, sistemi drona da entegre edip kuşbakışı izlemeyle geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        AÇES'in duyulmasıyla belediyeler ve belediyelerle çalışan firmalardan taleplerin geldiğine dikkati çeken Özen, beklediklerinden fazla ilgi gösterildiğini söyledi.

        Sistemin geliştirme ekibinde yer alan Yiğitcan Işık da insanlara ve çevreye faydalı projede çalışmanın kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

