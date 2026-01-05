Habertürk
Habertürk
        AK Parti'nin Nevşehir'de üye sayısı 52 bin 47'ye ulaştı

        AK Parti'nin Nevşehir'de üye sayısı 52 bin 47'ye ulaştı

        AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, kentte geçen yıl 4 bin 521 kişinin partilerine üye olduğunu, üye sayılarının 52 bin 47'ye yükseldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:31 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:37
        AK Parti'nin Nevşehir'de üye sayısı 52 bin 47'ye ulaştı
        AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, kentte geçen yıl 4 bin 521 kişinin partilerine üye olduğunu, üye sayılarının 52 bin 47'ye yükseldiğini bildirdi.

        Aygün, yazılı açıklamasında, partilerinin üye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        İlde geçen yıl partilerine 4 bin 521 kişinin kayıt yaptırdığını ifade eden Aygün, Nevşehir'de 52 bin 47 üye ile tarihin en yüksek üye sayısına ulaştıklarını belirtti.

        Çalışmalarından dolayı teşkilat üyelerine teşekkür eden Aygün, "Bu noktada çalışmalarımız aynı inanç ve kararlılıkla sürecektir. Nevşehir'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına ve AK Parti'ye yıllardır olduğu gibi güçlü destek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Üye sayısının ülke genelinde 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını vurgulayan Aygün, atılan her adımda milletle kurulan güçlü bağın AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini sözlerine ekledi.

