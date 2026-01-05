Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:24 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:24
        Nevşehir'de bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu
        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırlık Mahallesi'ndeki evinde duş almak için girdiği banyoda uzun süre kalan Yaşar Gülhan'ı (52) kontrol eden yakınları, kendisini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

