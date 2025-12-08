Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Emekli öğretmen atık malzemelerden maket ve ahşap eşya yapıyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 35 yıllık öğretmenliğin ardından emekli olan Mehmet Demir, evinin bodrum katına kurduğu atölyede atık malzemelerden maket ve ahşap eşya yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli öğretmen atık malzemelerden maket ve ahşap eşya yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 35 yıllık öğretmenliğin ardından emekli olan Mehmet Demir, evinin bodrum katına kurduğu atölyede atık malzemelerden maket ve ahşap eşya yapıyor.

        Yıllarca mesai harcadığı atölye ortamından kopamayan 67 yaşındaki Demir, 5 yıl önce emekli olduktan sonra zaman içinde aldığı aletlerle evinin bodrum katına atölye kurdu.

        Çöpe gidecek ahşap malzemeleri değerlendiren Demir, bunlardan gemi maketleri, tarihi binaların minyatürleri, ahşap kapı ve tablo gibi çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor.

        Demir, yaptığı çalışmalarla sergi açmayı hedefliyor.

        Mehmet Demir, AA muhabirine, atölyedeki uğraşıları sayesinde hem çevreye fayda sağladığını hem de boş vakitlerini kıymetlendirdiğini söyledi.

        Uzun uğraş vererek üretmenin keyifli olduğunu belirten Demir, "Atıkları kullanıyorum. Kullandığım malzemelerin tamamı sanayide işe yaramayan atıklardan oluşuyor. Malzeme yönünden fazla bir masrafım yok. Sobada yanacak malzemelerin değerlendirilmesi ile ortaya güzel eserler çıktı. Meslek öğretmenliğinde vakit hep atölyede geçiyordu. Hareketli bir yaşam sürüyoruz. Bu yaşamı emeklilikten sonra da devam ettiriyorum." diye konuştu.

        Demir, farklı hedefler koyduğunu ve vakit kaybetmeden projesini tamamlamak için çalışmaya koyulduğunu dile getirdi.

        - "Emekli olmama rağmen gayet güzel vakit geçiriyorum"

        İnsanın farklı şeylerle uğraştığı zaman stres attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Daha fazla zihinsel olarak dinleniyor ve sürekli yeni bir şey icat etmenin peşinden koşuyorum. Bir bakıma da Alzheimer hastalıkları için bu tip uğraşlar çok faydalı. Birçok maket yaptım. Daha da yapmaya devam ediyorum. Emekli olmama rağmen gayet güzel vakit geçiriyorum. Her gün yeni bir iş çıkıyor. Bu da beni epey rahatlatıyor. Yoksa kahve köşelerinde, sağda solda boş boş vakit geçirmiş olacağız."

        - "İleride bir sergi açmayı düşünüyorum"

        Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Demir, saat gibi ürünleri birkaç günde, maketleri ise detayına ve ebadına göre birkaç ayda yaptığını anlattı.

        Tamamladığı ürünleri evinde biriktirdiğini, sergi açarak geri dönüşümün önemine dikkati çekmek istediğini ifade eden Demir, "İleride bir sergi açmayı düşünüyorum. Bu sergiyi açmaktaki amacım para kazanmak değil gelecek nesillere örnek olmasını istiyorum. Emekli arkadaşlarımız vakit geçirecek yer bulamıyor, canı sıkılıyor, strese giriyor. Bu tip uğraşlarla insanlara örnek olmak istiyorum." dedi.

        Demir, çalışan ve emeklilere hobi edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de farklı yaş gruplarında 120 kişi tenis öğreniyor
        Nevşehir'de farklı yaş gruplarında 120 kişi tenis öğreniyor
        Nevşehir'de iki otomobilin kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de iki otomobilin kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı Kaza anı güvenl...
        Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı Kaza anı güvenl...
        Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı
        Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 yaralı
        Nevşehir'de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
        Nevşehir'de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
        NEVÜ'ye "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Belgesi"...
        NEVÜ'ye "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Belgesi"...