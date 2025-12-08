Emekli öğretmen atık malzemelerden maket ve ahşap eşya yapıyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 35 yıllık öğretmenliğin ardından emekli olan Mehmet Demir, evinin bodrum katına kurduğu atölyede atık malzemelerden maket ve ahşap eşya yapıyor.

Yıllarca mesai harcadığı atölye ortamından kopamayan 67 yaşındaki Demir, 5 yıl önce emekli olduktan sonra zaman içinde aldığı aletlerle evinin bodrum katına atölye kurdu.

Çöpe gidecek ahşap malzemeleri değerlendiren Demir, bunlardan gemi maketleri, tarihi binaların minyatürleri, ahşap kapı ve tablo gibi çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor.

Demir, yaptığı çalışmalarla sergi açmayı hedefliyor.

Mehmet Demir, AA muhabirine, atölyedeki uğraşıları sayesinde hem çevreye fayda sağladığını hem de boş vakitlerini kıymetlendirdiğini söyledi.

Uzun uğraş vererek üretmenin keyifli olduğunu belirten Demir, "Atıkları kullanıyorum. Kullandığım malzemelerin tamamı sanayide işe yaramayan atıklardan oluşuyor. Malzeme yönünden fazla bir masrafım yok. Sobada yanacak malzemelerin değerlendirilmesi ile ortaya güzel eserler çıktı. Meslek öğretmenliğinde vakit hep atölyede geçiyordu. Hareketli bir yaşam sürüyoruz. Bu yaşamı emeklilikten sonra da devam ettiriyorum." diye konuştu.

Demir, farklı hedefler koyduğunu ve vakit kaybetmeden projesini tamamlamak için çalışmaya koyulduğunu dile getirdi.

- "Emekli olmama rağmen gayet güzel vakit geçiriyorum"

İnsanın farklı şeylerle uğraştığı zaman stres attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Daha fazla zihinsel olarak dinleniyor ve sürekli yeni bir şey icat etmenin peşinden koşuyorum. Bir bakıma da Alzheimer hastalıkları için bu tip uğraşlar çok faydalı. Birçok maket yaptım. Daha da yapmaya devam ediyorum. Emekli olmama rağmen gayet güzel vakit geçiriyorum. Her gün yeni bir iş çıkıyor. Bu da beni epey rahatlatıyor. Yoksa kahve köşelerinde, sağda solda boş boş vakit geçirmiş olacağız."

- "İleride bir sergi açmayı düşünüyorum"

Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Demir, saat gibi ürünleri birkaç günde, maketleri ise detayına ve ebadına göre birkaç ayda yaptığını anlattı.

Tamamladığı ürünleri evinde biriktirdiğini, sergi açarak geri dönüşümün önemine dikkati çekmek istediğini ifade eden Demir, "İleride bir sergi açmayı düşünüyorum. Bu sergiyi açmaktaki amacım para kazanmak değil gelecek nesillere örnek olmasını istiyorum. Emekli arkadaşlarımız vakit geçirecek yer bulamıyor, canı sıkılıyor, strese giriyor. Bu tip uğraşlarla insanlara örnek olmak istiyorum." dedi.