        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:33 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:33
        Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor
        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.

        Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonları, bölgede etkisini gösteren rüzgar, yağış ve sis nedeniyle 26 Ocak'tan beri yapılamıyor.

        Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden erken saatlerde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan önemli aktivitelerden biri olan balon turları, bugün de iptal edildi.

        Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

        Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

