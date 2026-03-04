Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.


        Melih Ç. idaresindeki 50 ACJ 893 plakalı minibüs, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi'nde park halindeki 41 BT 607 plakalı otomobile çarptı.


        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil de 50 HO 1043 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada sürücü Melih Ç. yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tek hedef galibiyet!
        Tek hedef galibiyet!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor

        Benzer Haberler

        Önce kaza, sonra kavga ettiler: 2 yaralı
        Önce kaza, sonra kavga ettiler: 2 yaralı
        Nevşehir'de yük treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 2 yaralı
        Nevşehir'de yük treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 2 yaralı
        Nevşehir'de hemzemin geçitte tıra çarpan lokomotifin iki makinisti hafif ya...
        Nevşehir'de hemzemin geçitte tıra çarpan lokomotifin iki makinisti hafif ya...
        Nevşehir'de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı
        Nevşehir'de yük treni tıra çarptı: 2 makinist yaralandı
        Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor 1 santiminde 2 bin 500 ilmek var 5...
        Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor 1 santiminde 2 bin 500 ilmek var 5...
        Nevşehir'de belediye çalışanı iş arkadaşını öldürdü
        Nevşehir'de belediye çalışanı iş arkadaşını öldürdü