Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı. Melih Ç. idaresindeki 50 ACJ 893 plakalı minibüs, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi'nde park halindeki 41 BT 607 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil de 50 HO 1043 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücü Melih Ç. yaralandı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

