Nevşehir'de hemzemin geçitte tıra çarpan lokomotifin iki makinisti hafif yaralandı
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte tıra çarpması sonucu iki makinist hafif yaralandı.
Karasenir köyünde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DAP 377 plakalı iş makinesi yüklü tıra hemzemin geçitte Kayseri istikametinden gelen yük treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada raydan çıkan lokomotifteki iki makinist hafif yaralandı.
Hafif yaralanan makinistler sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından tedbiren Kozaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Raydan çıkan lokomotif ile tırın kaldırılmasına yönelik çalışmaların ardından tren yolunun ulaşıma açılacağı bildirildi.
