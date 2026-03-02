Canlı
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafapaşa beldesinde Aziz A. (46) ile Sezgin Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz A, yanında bulunan av tüfeğiyle Sezgin Y'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Sezgin Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli Aziz A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan Aziz A. ve Sezgin Y'nin Mustafapaşa Belediyesinde çalıştıkları öğrenildi.

