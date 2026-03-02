Nevşehir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafapaşa beldesinde Aziz A. (46) ile Sezgin Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz A, yanında bulunan av tüfeğiyle Sezgin Y'ye ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Sezgin Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Şüpheli Aziz A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Öte yandan Aziz A. ve Sezgin Y'nin Mustafapaşa Belediyesinde çalıştıkları öğrenildi.

