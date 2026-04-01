Nevşehir'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yusuf Y'nin kullandığı 50 FL0 50 plakalı otomobil, Ürgüp-Ayvalı yolu Mustafapaşa Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak dereye devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Yusuf Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.