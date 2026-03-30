        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 21:53
        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Muharrem Karaduman (61) idaresindeki 50 ADV 838 plakalı otomobil ile Muhittin Karaca (68) yönetimindeki 58 EC 361 plakalı otomobil Tatlarin beldesi yakınlarında çarpıştı.

        Kazada sürücülerle bir yolcu yaralandı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Muhittin Karaca hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı

        KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu: Köprülerin oluşturulması birlik ve berabe...