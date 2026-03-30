Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Muharrem Karaduman (61) idaresindeki 50 ADV 838 plakalı otomobil ile Muhittin Karaca (68) yönetimindeki 58 EC 361 plakalı otomobil Tatlarin beldesi yakınlarında çarpıştı.



Kazada sürücülerle bir yolcu yaralandı.



Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Muhittin Karaca hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.







