Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de kazaya karışan alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

        Nevşehir'de alkollü şekilde trafik kazasına karıştığı gerekçesiyle 25 bin lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 02:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de kazaya karışan alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

        Nevşehir'de alkollü şekilde trafik kazasına karıştığı gerekçesiyle 25 bin lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.


        Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde Feridun Y. idaresindeki 38 ALK 573 plakalı otomobil ile Merve Nur A. yönetimindeki 34 BLM 448 plakalı otomobil kırmızı ışıkta çarpıştı.

        Kazanın ardından tartışan sürücüler ve beraberindekilere müdahale eden çevredeki bir grup, iddiaya göre alkollü Feridun Y'yi darbederek olay yerinden ayrıldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan Feridun Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        "Alkollü araç kullanmak"tan 25 bin lira idari para cezası uygulanan Feridun Y'nin ehliyetine 6 ay el konuldu, aracı trafikten men edildi.


        Sürücü Merve Nur A, gazetecilere, "Arkadan aracıma vurdular. Alkol kokuyordu, polisi arayacağımı söyledim. 'Polislik bir şey yok.' dedi, annemin ve kardeşimin üstüne yürüdü. Şoför değişikliği yapmaya çalıştılar. Israrla 'Gitmeyin.' diye bağırdım. Bana küfretti, 'Kimse benim ehliyetime el koyamaz.' dedi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Montella: Hayallerimize kavuştuk!
        Montella: Hayallerimize kavuştuk!
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        "2-3 hafta içinde İran'dan çıkacağız"
        "2-3 hafta içinde İran'dan çıkacağız"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"

