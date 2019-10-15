Ünlü minyatür sanatçısı Kapadokya Üniversitesinde seminer verdi

Ünlü Minyatür Sanatçısı Esra Karaduman, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine “Minyatür Gelenek ve Moderniteye Ne Söylüyor?” başlıklı seminer verdi.

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans ve yüksek lisans, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler yüksek lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve yüksek lisans ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde konuşan Sanatçı Esra Karaduman, minyatür sanatının klasikten bugüne gelişini örneklerle anlattı.

Günümüze ulaşan ve eczacıların hala kaynak kitap olarak kullandığı en eski minyatür eser olan “Kitabü'lHaşaiş” adlı eseri yorumlayarak başlayan Karaduman, seminerde başta edebi eserler olmak üzere birçok eserdeki minyatür ve tezhip sanatları hakkında bilgiler vererek eserlerdeki çalışmalar hakkında konuştu.

Bütün klasik anlayışları öğrendikten sonra 21. Yüzyılda bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünerek hareket ettiğini belirten Karaduman, “16. yüzyılda muhteşem şeyler çizildi. Aynı şekilde 17. yüzyılda ve diğer dönemlerde de bazı çalışmalar yapıldı ama çağımız için düşündüğümüzde kendime ‘ilerleyen yüzyıllarda bizi ne diye anacaklar, önceki dönemlerin tekrarı diye mi anacaklar?’ sorusunu sorarak bizim de bu işe bir yenilik katmamız gerektiğini düşündüm. Bu sebeple ben kendimce bir çıkış yolu bulmaya çalıştım çünkü artık fotoğraf vardı ve çağ değişmişti. Bu çıkış yolunda batı sanatından çokça beslendiğimi kabul edebilirim çünkü çok fazla klasik eser çalıştım. Ben, minyatürü perspektifsiz ve yalın haliyle, tekniklerini sabit tutarak, üzerinde hikayeyi değiştirmeye karar verdim” şeklinde konuştuktan sonra geliştirdiği modern teknik ışığındaki çalışmalarını katılımcılarla beraber inceledi.

Seminer, Esra Karaduman’ın katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi.

NEVŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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