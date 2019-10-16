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Avanos’ta bağ evi hırsızları tutuklandı

İHA

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba yolunda bulunan bir bağ evinde hırsızlık yaptığı iddiası ile aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba yolunda bulunan bir bağ evinde hırsızlık yaptığı iddiası ile aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kalaba yolunda bulunan bağ evinde hırsızlık meydana gelmesi olayı ile ilgili yapılan araştırmalar sonrasında hırsızlık şüphelileri N.K. ve Ö.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan aramasında 2 adet matkap, 1 adet LCD televizyon, kağıda sarılı bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve Ö.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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