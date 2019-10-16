Ürgüp’te 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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İzmir adli makamlarınca yaralamam ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya bulundurma suçundan aranan şüpheli Ürgüp’te yakalandı.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir adli makamlarınca aranan ve hakkında 2 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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