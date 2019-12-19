NEVÜ öğrencilerinden “Küçük Kalplere Sıcak Dokunuş”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, kış gününde gönülleri ısıtan örnek olacak bir etkinlikle kardeş öğrenciler için yardım kermesi düzenledi.

Sosyal sorumluluk projesi ve farkındalık olması amacıyla örnek olacak bir etkinliğe imza atan NEVÜ Kozaklı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kışın zor şartlarda eğitimöğretim hayatına devam eden öğrenci kardeşlerine mont ve ayakkabı yardımı yapmak için kermes düzenledi.

Küçük kalplere sıcak bir dokunuş için, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu ve Kozaklı MYO Müdürü Öğr. Gör. Muhammed Özalp’ın da büyük destek verdiği bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunabilmek amacıyla diğer üniversite öğrencileri ve Kozaklı halkı büyük ilgi gösterdi.

Gönüllü öğrencilerin daha fazla kitleye ulaşmak amacıyla oluşturdukları kermes alanın dışında, ilçe esnafına ve sokaklarda vatandaşlara ulaşmaları da ayrıca takdirle karşılandı.

NEVŞEHİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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